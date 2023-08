Assessores de Zambelli teriam pago R$ 13,5 mil ao hacker da 'vaza-jato'

Assessores da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) teriam repassado pelo menos R$ 13,5 mil ao hacker da “vaza-jato”, Walter Delgatti Neto. Ambos foram alvos de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (2/8), sendo que o hacker foi preso pela corporação, suspeito de invadir o site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserido documentos falsos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões.

O hacker teria recebido dois pagamentos, um de R$ 10,5 mil, realizado por Renan Goulart, que foi secretário da parlamentar em 2019 e é assessor do deputado estadual Bruno Zambelli (PL-SP), e outro de R$ 3 mil, pago por Jean Guimarães Vilela, que atua no gabinete da deputada.

Em depoimento à PF, no início deste mês, Delgatti Neto ainda disse que a deputada Carla Zambelli pediu que ele invadisse o sistema das urnas eletrônicas e o celular do ministro Alexandre de Moraes. Ele afirmou que não conseguiu invadir o sistema eletrônico de votação.

"As inserções fraudulentas ocorreram após invasão criminosa aos sistemas em questão, com a utilização de credenciais falsas obtidas de forma ilícita, conduta mediante a qual o(s) criminoso(s) passaram a ter controle remoto dos sistemas. Os fatos investigados configuram, em tese, os crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica", informou a PF, em nota.

A defesa de Zambelli afirma que a operação de busca e apreensão foi recebida com surpresa, já que ela estaria à disposição para prestar as informações necessárias e não deixou de cooperar com as autoridades.