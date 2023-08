Banhistas são expulsos de rio por segurança de Lula para presidente nadar

440

Banhistas que estavam em uma praia do rio Tapajós (PA) foram expulsos para uma visita de Lula (foto: (Ricardo Stuckert/Secom))

Banhistas que estavam em uma praia no rio Tapajós, no Pará, foram retirados do local pela equipe de segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (6/8).



De acordo com banhistas presentes no local, que conversaram com a Folha de São Paulo, sete embarcações, cada uma com cerca de 20 famílias estavam na praia do Araria quando foram abordadas pelas autoridades.

Neemias Costa, um dos que foram expulsos do local, afirmou que a abordagem ocorreu por volta das 10h, um pouco depois de chegar à praia. Ele diz ter ficado chateado com a ação por ter autorização da Capitania Fluvial de Santarém para a realização do passeio.



"Eles pediram para a gente se retirar da praia, porque o barco do presidente ia ancorar lá. Ficamos chateados com isso, estávamos no nosso lazer e havia autorização", contou Neemias à Folha.



A controvérsia em torno da ação de retirar os banhistas da praia tem gerado discussões sobre os procedimentos de segurança em torno da visita presidencial.

Uma publicação feita pelo deputado de oposição Daniel Freitas (PL-SC) critica o presidente ao compartilhar um vídeo que mostra a saída dos banhistas da praia. "Foi lá, ordenou os seus policiais a tirarem todo mundo e estragou o momento de descanso de várias famílias."



O presidente Lula está em visita à região de Alter do Chão, no estado paraense, e tem sido acompanhado por agentes da Polícia Federal e da Marinha durante o passeio. Nesta segunda-feira (7/8), ele vai participar de um evento em Santarém, às 11h, e depois segue para Belém, onde participará da Cúpula da Amazônia que inicia oficialmente na terça (8/8).



Procurada pelo Correio , a Presidência da República não se manifestou sobre o caso.