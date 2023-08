Bolsonaro perguntou sobre invasão das urnas eletrônicas, diz hacker

440

Bolsonaro queria saber se o hacker conseguiria invadir as urnas eletrônicas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O hacker Walter Delgatti Neto, preso pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (2/8), afirmou em depoimento que se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para tratar do sistema das urnas eletrônicas. O encontro teria ocorrido no Palácio da Alvorada e foi arranjado pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).









A Corte autoriza o acesso aos sistemas eleitorais até um ano antes do primeiro turno, em ambiente específico e sob supervisão. Em entrevista coletiva, Zambelli confirmou que se reuniu com Delgatti e com Bolsonaro.





“Ele (Delgatti( queria conhecer o presidente (Bolsonaro). Como se dizia um esperto em tecnologia, o presidente queria perguntar pra ele se as urnas eram confiáveis, e ele (Delgatti) disse que não", relatou Zambelli.