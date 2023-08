Lira diz que o Progressista está 'ajudando' o governo Lula

440

Arthur Lira afirmou que o PP é um partido que costuma contribuir para os governos assim que a compor, oficialmente, a base (foto: (Minervino Júnior/CB/D.A.Press))

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse, em entrevista ao Roda Viva , na noite dessa segunda-feira (31/7), que o Progressista (PP) está ajudado o governo a seu pedido e do líder na Câmara, André Fufuca (PP-MA).

“Meu partido está ajudando o governo a meu pedido e do Fufuca. O presidente Ciro (Nogueira) nunca fez nenhum veto ou movimentação na bancada da Câmara para que não ajudasse nas matérias importantes para o país”, disse o presidente da Câmara. O senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas diferentemente de Lira e outros integrantes do PP, segue como opositor a Lula.

Arthur Lira afirmou ainda que o PP é um partido que costuma contribuir para os governos assim que a compor, oficialmente, a base. O deputado alagoano ainda comentou sobre a articulação e as dificuldades do ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha e disse que os problemas ocorreram por “loteamento de ministérios”. No entanto, Lira entende que houve melhorias da relação da Câmara com o governo.

“A relação tem melhorado bastante. Todos sabemos que o cargo que o ministro Padilha ocupa tem muito prazo de validade. Muita gente entra ali e sai rapidamente, outros saem reconhecidos. O que tem que existir é: senta, conversa, resolve e cumpre. Isso é o que tem que existir numa secretaria de relações institucionais que trata dos interesses do Executivo com a base do Congresso. Padilha, como todos, sofreu dificuldade. Por quê? Loteamento de ministérios. Cada partido é dono do seu quinhão. Cada ministro responde a um partido ou alguma liderança nacional que o indicou. Muitas vezes o ministro Padilha acertava determinadas situações com determinado partido ou parlamentar e o ministro simplesmente não cumpria”, disse.

“Acho que o presidente deveria ser ainda mais radical, se o ministro não cumpre a hierarquia da organização administrativa do governo, ele deveria ser afastado. O que dificultou muito a vida do Padilha é que é um bom companheiro, um sujeito super agradável, mas as coisas não estavam andando e vai desgastando a afinidade para que o cargo dele se dispõe”, complementou Lira.