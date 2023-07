Carla Zambelli será julgada pelo STF

440

URGENTE! Carla Zambelli saca arma e aponta no meio da rua para pessoa na rua. Incidente ocorreu agora na travessa da Joaquim Eugênio Lima com a Lorena. Divulguem pic.twitter.com/NC1FQUnaE8 %u2014 Antonio Neto (@antonionetopdt) October 29, 2022









Em julgamento está o episódio em que Zambelli, na véspera do segundo turno das eleições, em 29 de outubro, discutiu com um apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o perseguiu com uma arma em punho . O momento foi filmado e viralizou nas redes sociais, rendendo críticas inclusive de apoiadores.





Por causa do episódio, endereços da deputada foram alvos de busca e apreensão e armas foram apreendidas pela Polícia Federal (PF) neste ano, em uma ação autorizada pelo ministro Gilmar Mendes.





O caso já foi criticado pelo ex-ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira (PP-PI), um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que considera o momento como crucial para a derrota nas eleições.



Deputada federal Carla Zambelli (foto: Reprodução/Redes Sociais)



O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar se aceita uma denúncia contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) em agosto, na volta do recesso do poder judiciário. A parlamentar bolsonarista é acusada de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.