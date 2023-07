'Derrotar o bolsonarismo': Barroso diz que foi mal interpretado por frase

Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), alegou ter sido mal interpretado pela declaração sobre "derrotar o bolsonarismo". A fala ocorreu durante encontro da União Nacional dos Estudantes (UNE), na última quarta-feira (12/7). A fala gerou revolta em políticos bolsonaristas que querem apresentar um pedido de impeachment para que ele deixe o STF.

"Utilizei a expressão 'Derrotamos o Bolsonarismo', quando na verdade me referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou no 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria. Jamais pretendi ofender os 58 milhões de eleitores do ex-Presidente nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática, que é perfeitamente legítima. Tenho o maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas", se justificou em nota.