Haddad sobre reforma tributária: 'Não é Fla-Flu, é um projeto do país'

Haddad disse que a Reforma Tributária não é "Fla-Flu" (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta quinta-feira (6/7) que a reforma tributária não é "Fla-Flu", defendendo a despolarização do debate, e disse ver prejuízo na elaboração do orçamento caso as votações do PL (projeto de lei) do Carf e do novo arcabouço fiscal fiquem para agosto.





"Quando um governador vem aqui e defende a reforma tributária, não está defendendo um partido, não está defendendo um governo. Ele está defendendo um projeto de país. Nós temos de despartidarizar, desideologizar, despolarizar o debate", afirmou Haddad, um dia depois de encontro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).



"Tenho visto manifestações acusando um governador, acusando outro, isso não tem nada a ver com governo, tem a ver com o país. Não é Fla-Flu a reforma tributária", acrescentou.



Na manhã desta quinta, Tarcísio e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tiveram um desentendimento público durante a reunião do PL para discutir a posição do partido sobre a reforma. Enquanto o ex-chefe do Executivo tem se manifestado contra a proposta, o governador de São Paulo defendeu o texto após negociar mudanças com o ministro.