Dallagnol convidado para trabalhar no Podemos

Brasília – O Podemos convidou o deputado federal cassado Deltan Dallagnol (PR) para exercer função remunerada no partido, coordenando a formação de novos líderes políticos. De acordo com a legenda, o valor do salário só será discutido após o ex-parlamentar decidir se aceita a proposta de trabalho.



Ex-coordenador da força-tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba, Dallagnol teve a cassação do seu mandato confirmada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados na terça-feira, após o Tribunal Superior Eleitoral ter determinado, por unanimidade, a perda do seu mandato em 16 de maio.





Segundo integrantes do Podemos, o ex-procurador da Lava-Jato e a presidente do partido, Renata Abreu, conversaram sobre a proposta de trabalho ainda na noite de terça-feira. Renata chegou ao gabinete de Dallagnol na Câmara poucos minutos depois da decisão da Mesa Diretora.



saída, ela afirmou à imprensa que tinha recebido a notícia com “muita tristeza”. Segundo ela, havia um entendimento entre aliados de Dallagnol que caberia à Mesa “também o julgamento da defesa”. “Mas a decisão foi tomada e agora é seguir em frente”, disse. Como deputado, Dallagnol recebia salário mensal de R$ 44 mil, além de verbas relacionadas ao mandato.





Na quarta-feira, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou recurso de Dallagnol contra a sua cassação, mas essa decisão monocrática do ministro ainda será analisada pelo plenário da corte.



Toffoli determinou ainda a diplomação de Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) na Câmara, na vaga que era de Dallagnol. Toffoli atendeu a um pedido do Podemos e com isso reverteu decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que havia destinado a vaga dele para Itamar Paim, pastor de Paranaguá filiado ao PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hauly é veterano na Câmara, já tendo sido deputado por sete mandatos.