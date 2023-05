Ex-assessora denuncia vice-prefeita por assédio: 'retardada e lerda'

440

A vice-prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida, e a ex-assessora Vanessa Bernardes (foto: Divulgação/Câmara de Divinópolis e Reprodução Redes Sociais) Uma ex-assessora de monitoramento de redes sociais, Vanessa Bernardes, registrou Boletim de Ocorrência contra a vice-prefeita de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, Janete Aparecida (PSC), por assédio. Ela acusa Janete de tê-la chamado de "lerda, retardada e sonsa”. Além disso, teria dito que a vontade era de "pegá-la pelo pescoço e enforcar".



A exoneração de Vanessa foi publicada nesta quarta-feira (30/5) no Diário Oficial dos Municípios retroativo a 18 de maio, data que teria ocorrido o fato.



De acordo com o Boletim de Ocorrência, Vanessa relatou que estava trabalhando pela prefeitura durante a caminhada "Todos Contra a Pedofilia". Em determinado momento, Janete teria se exaltado e a atacado com as palavras ofensivas.



Já no final do evento, na Praça do Santuário, a ex-assessora disse que parou um momento para descansar. “A autora ficou irritada com a atitude da vítima e disse que a vontade que estava no momento era de pegar a vítima pelo pescoço e enforca-la”. Ele foi registrado no dia 19 de maio, na manhã seguinte ao fato.



Na ocorrência, ela ainda relata ter ido para a casa e depois para a prefeitura. Lá, diz ter contado o ocorrido para o prefeito Gleidson Azevedo (Novo). Informou ainda que a diretora de Comunicação Samara Sousa presenciou as ofensas.



Vice-prefeita nega



A vice-prefeita nega qualquer ameaça e informou que também registrou boletim contra Vanessa após "colocações" recebidas por meio de mensagens de WhatsApp. Sem detalhar, disse que deixará a cargo da Polícia Civil (PCMG) as investigações necessárias para esclarecimento dos fatos.



A exoneração ocorreu a pedido de Janete após o acontecido. Ela alegou que, soma-se a isso, as várias vezes que a ex-assessora foi advertida por não executar as atividades a contento. Argumentou ainda que foram registradas ausências e que Vanessa foi alertada também por não registrar o ponto de presença.



O cargo ocupado pela ex-assessora responde à Secretaria Municipal de Governo que tem a frente a vice-prefeita.



Polêmica



A ex-assessora de monitoramento de redes sociais foi denunciada em 27 de março no Ministério Público por, supostamente, usar o horário de expediente para fazer A ex-assessora de monitoramento de redes sociais foi denunciada em 27 de março no Ministério Público por, supostamente, usar o horário de expediente para fazer campanha antecipada para o senador Cleitinho Azevedo (Novo). Ela aparecia como administradora do perfil “Cleitinho Governador”. Ele foi alterado, no dia 12 de abril para “Bancada Mineira”.



*Amanda Quintiliano especial para o EM