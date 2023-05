Projeto de Lei propõe o congelamento do IPTU 2024 em BH

Comissão de Legislação e Justiça aprovou projeto que determina o congelamento do reajuste do IPTU para 2024 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

Em reunião na Câmara Municipal de Belo Horizonte, a Comissão de Legislação e Justiça aprovou, nesta terça-feira (30/5), o PL 569/2023 que determina o congelamento do reajuste do IPTU para 2024. Segundo a legislação atual, a atualização dos valores ocorre anualmente, com base nos índices de correção monetária divulgados pelo governo federal.