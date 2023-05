Justiça anula nomeação de Jorge Viana na Apex por não saber falar inglês

Justiça anulou posse de Jorge Viana da Apex-Brasil por não ser fluente em inglês (foto: Moreira Mariz/Agência Senado)

A Justiça Federal anulou, nessa segunda-feira, a posse do atual presidente da Apex-Brasil, Jorge Viana. A decisão é da juíza substituta da 5º Seção Judiciária do Distrito Federal, Diana Wanderlei. O motivo é que ele não é fluente em inglês, algo que é considerado requisito mínimo para ocupação do cargo.