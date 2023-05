Petista é retirado de voo para inspeção e acusa Polícia Federal de racismo

Freitas gravou a abordagem e a publicou em suas redes sociais (foto: Instagram/Reprodução)

O deputado estadual Renato Freitas (PT-PR) foi retirado de um voo e revistado pela PF (Polícia Federal) quando embarcava em Foz do Iguaçu, no Paraná, rumo a Londrina, no mesmo estado. Os agentes afirmaram que o parlamentar foi escolhido aleatoriamente em inspeção de rotina.





Freitas gravou a abordagem e a publicou em suas redes sociais. No vídeo, é possível ver os policiais federais dizendo ser a inspeção rotina e ter selecionado um grupo de pessoas a serem revistadas. O deputado argumenta que só ele foi retirado da aeronave.

Um dos agentes abre uma mochila de Freitas. Depois, inspecionam o corpo do deputado. "Quando o sistema pede para fazer tem que ser feito na mochila e na pessoa", diz o policial.

O que diz a PF

Procurada, a PF diz ter atribuição para a realização de fiscalização de atividade aeroportuária. "Houve entrevista de forma aleatória a passageiros, nas quais todos os protocolos de abordagem foram devidamente respeitados pelas equipes policiais", declarou.



A reportagem também questionou a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) sobre a ocorrência, mas não recebeu resposta até publicação deste texto.



Leia também: Zema afirma que vem conversando com investidores sobre privatizar estatais



Após a abordagem, Freitas filmou o seu retorno à aeronave. Entrando, disse: "Bando de racistas ignorantes". Passageiros tentaram acalmá-lo. "Graças a Deus, deu tudo certo", diz uma mulher. "Tudo certo? Tirando o fato de eu ter sido humilhado", retrucou o parlamentar.



"Nem dá bola. Isso acontece com todo mundo", continuou a passageira. "Todo mundo passa por isso? Quantas pessoas deste voo saíram no meio dele e foram escoltadas pela Polícia Federal para serem revistadas?", questionou.