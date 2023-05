Representantes de suplementares e táxi-lotação querem 15% do subsídio

Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), os vereadores Irlan Melo (Patriota) e Gabriel Azevedo (sem partido), presidente da Câmara Municipal, e representantes dos ônibus suplementares e do táxi-lotação se reuniram para discutir o Projeto de Lei 538/2023 (foto: Divulgação) O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), e os vereadores Irlan Melo (Patriota) e Gabriel Azevedo (sem partido), presidente da Câmara Municipal, se reuniram nesta terça-feira (9/5) com representantes dos ônibus suplementares e do táxi-lotação para discutirem o Projeto de Lei 538/2023, que visa destinar subsídio para o sistema de transporte coletivo municipal.





Entre os pedidos que os representantes realizaram, está a solicitação de 15% de qualquer valor de subsídio que seja aprovado pelo legislativo belo-horizontino. Anteriormente, a PBH havia enviado o PL estimando R$ 476 milhões para empresas de transporte coletivo da capital, o que representaria R$ 71,4 milhões para seus representantes; contudo, o valor será revisto, e a prefeitura está disposta a liberar R$ 315 milhões (o que seria R$ 47 milhões aos representantes).









Nessa segunda-feira (8/5), o presidente da Câmara e o prefeito se reuniram com os representantes do SetraBH. As partes não chegaram a um acordo, o que mantém a tarifa em R$ 6. Uma nova reunião foi marcada para 18 de maio.





A PBH e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) apresentaram dados discrepantes sobre o subsídio. Os representantes das empresas de ônibus alegaram que não foi incluído no cálculo do Executivo peças de substituição, acessórios, produtos de limpeza e impostos.





Documentos pendentes devem ser entregues pelas empresas de ônibus até sexta-feira (12/5), o que fará com que a prefeitura possa apresentar uma nova tabela de valores baseadas nos números.