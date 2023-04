Prefeito e vereador no MA viram réus por forçarem aborto em mulher

O prefeito Erivelton Teixeira (Esq.) é médico e recebeu ajuda de Lindomar (Dir.) para cometer o crime (foto: Prefeitura de Carolina e Câmara dos Vereadores/Reprodução)

O prefeito do município de Carolina, no Maranhão, Erivelton Teixeira Neves (PL), e o vereador correligionário do Partido Liberal (PL), Lindomar da Silva Nascimento, viraram réus pela realização de um aborto sem consentimento da vítima em 2017. A mulher teria sido dopada e forçada a realizar o procedimento.









Segundo o Ministério Público de Tocantins (MP-TO), Erivelton e a vítima tiveram um relacionamento de três anos, de 2010 até 2013, quando a mulher descobriu que ele era casado e decidiu encerrar a relação. Em 2016 eles reataram, e meses depois o prefeito descobriu a gravidez.

No dia do crime, Erivelton e Lindomar buscaram a vítima e se hospedaram no motel. No local o agora prefeito e a mulher tiveram relações sexuais. Logo em seguida, ele teria dito à mulher que faria uma coleta de sangue para realizar exames de gravidez, mas o MP afirma que ele teria injetado um sedativo na vítima. Com a mulher vulnerável, ele realizou um procedimento de curetagem com o auxílio de Lindomar.

Erivelton então levou a vítima para casa, tentou pedir ajuda para uma enfermeira para prestar assistência à mulher. Porém, a profissional não estava na cidade e os dois réus fugiram do local. Segundo a denúncia, a enfermeira só conseguiu ajudar horas depois e encontrou a mulher com sangramentos e um quadro de vômito.