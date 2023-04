Ricardo Cappelli libera todos os vídeos do Planalto de 8 de janeiro

Ricardo Cappelli ainda negou que situação seja uma crise no governo (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press) O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, disse que está tornando públicas todas a imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, gravadas no 8 de janeiro, neste sábado (22/4). As imagens têm 160 horas de duração. Em entrevista à TV 247, o ministro disse que "que a revelação das imagens, e a própria CPMI, se for instalada, vai deixar claro é que houve uma tentativa de golpe no dia 8, comandada por setores extremistas da política brasileira que se recusaram e se recusam a aceitar o resultado das urnas. [Foi] uma manobra da oposição, não há crise no governo".









Pelo Twitter, Cappelli disse, na manhã deste sábado, que o próprio GSI foi quem consultou formalmente o STF sobre a liberação de todas as imagens. "A tentativa de transformar as vítimas em culpadas é uma prática conhecida do fascismo", afirmou. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta sexta-feira (21/4) a quebra de sigilo de todas as imagens gravadas no Planalto no 8 de janeiro.

Foi o GSI que consultou formalmente o STF sobre a liberação de todas as imagens, o que faremos a partir de hoje. A tentativa de transformar as vítimas em culpadas é uma prática conhecida do fascismo. %u2014 Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) April 22, 2023

A determinação ocorre após o general Gonçalves Dias deixar o cargo de ministro-chefe do GSI por ter sido flagrado em imagens, no Planalto, interagindo com os vândalos que depredaram o prédio.

Em Lisboa, o presidente Lula disse que irá resolver a questão do GSI quando voltar da Europa. O presidente afirmou, ainda, que não cabe ele opinar sobre a decisão da Câmara e do Senado de instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os atos golpistas de 8 de janeiro.