Ciro Nogueira ironiza parceria entre Shein e presidente da Fiesp

Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro (PL) (foto: EVARISTO SA / AFP)

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro (PL), ironizou a parceria firmada entre a chinesa Shein e a Coteminas, empresa do ramo têxtil que pertence a Josué Gomes, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Na noite desta sexta-feira (21/4), Ciro Nogueira afirmou: “A democracia não tem preço! Será mesmo?”.