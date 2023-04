Lula chega a Abu Dhabi para encontro com presidente dos Emirados Árabes

Momento de chegada do presidente Lula foi compartilhado pelo ministro da Secom, Paulo Pimenta (foto: Reprodução/Redes Sociais) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou, na manhã deste sábado, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes para os últimos compromissos de sua agenda na Ásia. O presidente retorna ao Brasil neste domingo (16/4).









O presidente dos Emirados Árabes também homenageará o presidente Lula e à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, com o iftar - um momento de celebração no qual os muçulmanos se reúnem entre familiares e amigos ao pôr do sol. A celebração marca também o desjejum dos muçulmanos no mês sagrado do Ramadã.

Leia: Lula diz que viagem à China não afeta relação com os EUA





Lula deve encerrar a visita com uma declaração à imprensa e retorna ao Brasil no domingo. É a segunda vez do petista no país, sendo a primeira no seu primeiro mandato, em dezembro de 2003.