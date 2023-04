Doria se arrepende do apoio a Bolsonaro: pior presidente que o Brasil teve

Doria se arrepende de ter apoiador Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 (foto: Reprodução/Redes Sociais) O ex-governador de São Paulo João Doria (sem partido) afirmou que se arrepende de ter apoiado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais em 2018. Para Doria, Bolsonaro foi o "pior presidente" que o país ja teve e, assim como "milhões de brasileiros", foi enganado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro naquela época.









Apesar da disputa, o ex-tucano afirma que Haddad foi um bom prefeito e é uma boa pessoa. "Naquele momento eu havia vencido o PT em São Paulo em 2016. Havia vencido uma eleição dura, com o Presidente Lula ainda no alto do seu prestígio, embora não mais como presidente, era a Dilma (Rousseff). Havia vencido Fernando Haddad, que foi um bom prefeito, não foi um mal prefeito, é uma boa pessoa. Não tinha como fazer o apoio ao PT naquele momento", disse Doria a GloboNews, na noite dessa sexta-feira (14/4).





O ex-tucano diz também que um dos critérios do ex-presidente que o enganou foi a escolha dos ministros para o seu governo.





Doria disse que a aproximação de Bolsonaro com Paulo Guedes, ex-ministro da Economia e amigo próximo dele, com Sergio Moro, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, e outros figuras "liberais, que ele respeitava", fez ele cair "no conto do Bolsonaro".

Vale lembrar que, na época, Jair Bolsonaro ressaltava que todos os seus ministros do primeiro escalão seriam escolhidos a partir de "critério técnicos".





"Bolsonaro acenava com Paulo Guedes, o liberal, meu amigo, quase fomos sócios de uma empresa, tinha uma boa relação com ele. Falava com Sergio moro, falava com figuras liberais, pessoas que eu respeitava. Eu, como muitos milhões de brasileiros, caímos no conto do Bolsonaro, eu não tinha convívio com ele na Câmara [dos Deputados] e foi o conto do vigário. Tristemente, foi o pior presidente que o Brasil já teve. Uma memoria muito triste, que eu espero que se apague ao longo da história. Esse foi um erro que eu cometi, me custou este erro", disse Doria sobre apoiar o ex-presidente.

Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu as eleições, Doria disse que torcia pelo petista e afirmou que ele trazia expectativas para um novo cenário.