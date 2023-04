Veja a lista de acordos assinados entre Brasil e China: 

Lula está em visita oficial à China (foto: KEN ISHII/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da China, Xi Jinping, assinaram 15 acordos, entre eles de comércio e parceria, nesta sexta-feira (14/4), em Pequim. Os líderes se encontraram no Grande Palácio do Polvo, pela manhã, no horário de Brasília.