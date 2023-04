Lula afirma que autor de ataque em creche veio do 'planeta do ódio'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na tarde desta quarta-feira (5/4) que o autor do ataque à creche em Blumenau, em Santa Catarina (SC), que deixou quatro crianças mortas, veio do “planeta do ódio”. Em encontro com ministros no Palácio do Planalto, Lula pediu um minuto de silêncio em prol das vítimas.





“Hoje é um dia que deixa todos nós, seres humanos, enojados com uma figura que parece um ser humano, porque tem cabeça, braço, perna, olhos, tudo. Mas que cometeu uma monstruosidade, que eu penso que todos nós, que somos pais, mães, avós, tios, jamais imaginávamos que poderia acontecer. Essa figura humana que não tem nada de humana, que deve ter vindo de outro do planeta, do planeta do ódio, esse cidadão teve a pachorra de matar quatro crianças com uma machadada em uma creche”, lamentou Lula.









Um ataque em uma creche em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira, deixou quatro crianças mortas , segundo informações da Polícia Militar estadual. No início da manhã, um homem invadiu a creche Bom Pastor e atacou as crianças que estavam no local. Uma outra criança ficou gravemente ferida.

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), anunciou que o governo federal vai disponibilizar R$ 150 milhões para que estados e municípios possam ampliar o patrulhamento policial nas escolas e outros centros que abrigam crianças e adolescentes.