Vereador do PSD é afastado por suspeita de assédio a menores de idade

Vereador de Pimenta é suspeito de assédio sexual e advogado das vítimas diz que ele responde a processos por ato análogo na Justiça de Piumhi (foto: CMP)

O vereador Mateus Geraldo Garcia (PSD), da cidade de Pimenta, no Centro-Oeste de Minas, foi afastado de suas funções após a Câmara Municipal receber uma denúncia de assédio supostamente cometido pelo político. O parlamentar é suspeito de assediar sexualmente menores de idade.

A medida de afastamento foi acatada por unanimidade em votação da Casa Legislativa e lida na sessão da segunda-feira (20/03). O político permanece longe das atividades até que a Comissão Processante (CP), composta pelos vereadores José Ronicio Pinto, Carlos Antônio de Moura e José Vieira da Costa e suplentes Edson dos Santos, Geraldo Magela de Oliveira e Breno Firmino Silva Miranda, apure os fatos.

Circula pelas redes sociais, desde domingo (19/03), um vídeo em que o vereador suspeito, que também é professor em uma escola estadual de Pimenta, estaria na casa de uma aluna, no quarto, sem o conhecimento dos pais.

O advogado das famílias das estudantes supostamente assediadas pelo vereador, Arnaldo Soares Alves, disse que as alunas relataram aos pais estarem sendo assediadas sexualmente pelo vereador, que também é professor de História.

"Diante das narrativas dos pais das menores, ofertamos notícia-crime junto ao Ministério Público da Comarca de Formiga - MG, para análise e instauração de investigações criminais sobre as práticas do referido professor Mateus. Bem como, foram protocoladas duas denúncias junto à Câmara Municipal de Pimenta para a adoção de medidas em face dos atos praticados pelo vereador Mateus Geraldo Garcia, as quais, por unanimidade, os demais vereadores entenderam pela suspensão provisória para os trabalhos da casa", disse o advogado.

O advogado dos familiares ainda salientou que o vereador e professor já estava sendo investigado pela Justiça de Piumhi-MG, por ato semelhante aos dois praticados em Pimenta.

"Neste processo da Comarca de Piumhi, ingressei, a pedido dos pais de uma menor, vítima de Mateus, como assistente de acusação, o que já foi deferido pelo Ministério Público", finalizou o advogado.

A reportagem procurou o vereador pelo telefone e WhatsApp, mas não obteve retorno até a publicação desta notícia. O advogado do parlamentar disse que não está mais no caso.