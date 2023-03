Rodrigo Pacheco também cancela viagem à China

Além de Pacheco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e deputados da Frente Parlamentar Brasil/China também cancelaram suas viagens (foto: Pedro Gontijo/Agência Senado)

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), cancelou, neste sábado (25/3), sua viagem à China após decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de adiar a comitiva por recomendação médica. Lula está com um quadro leve de pneumonia bacteriana e viral, e foi recomendado a adiar a viagem até que o ciclo de transmissão do vírus respiratório passe.