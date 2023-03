Bolsonaro vai devolver joias ao TCU, garante defesa do ex-presidente

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está com um segundo estojo de joias vindas da Arábia Saudita (foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Segundo funcionários do ex-presidente Jair Bolsonaro, as joias sauditas ilegais requisitadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) estão em Brasília e sob os cuidados da defesa do ex-chefe do Executivo. A Corte havia fixado um prazo de cinco dias para que o estojo com joias masculinas fosse devolvido.