Tebet reforça no BID foco na questão social

Tebet: Brasil é uma potência agrícola que tem responsabilidade com a sustentabilidade (foto: Marcelo Camargo /Agência Brasil)





Em seu primeiro discurso na Reunião Anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ontem, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, governadora do Brasil na instituição, destacou as prioridades do governo com políticas sociais de inclusão, eliminação da pobreza, equidade e uma economia mais verde. “Quero reforçar que nosso governo, agora, está altamente comprometido com as leis e os direitos humanos.



Um governo que acredita na inclusão social, na eliminação da pobreza, na defesa do meio ambiente, na equidade de gênero, no desenvolvimento sustentável, na ciência”, afirmou.





O encontro, que reúne lideranças políticas e empresariais de 48 países, ocorre até hoje, na Cidade do Panamá. A fala da ministra sucedeu a do presidente do BID, Ilan Goldfajn, brasileiro eleito para o posto com mais de 80% dos votos.









Tebet afirmou que o BID, ao apoiar inovação e tecnologia, pode ajudar a ampliar a produtividade na produção de alimentos. “O presidente Ilan disse aqui que temos a capacidade de aumentar em pelo menos oito vezes a nossa produção de alimentos. O Brasil sabe que por ser uma potência agrícola também precisa ter responsabilidade com a sustentabilidade. Nossa determinação é a do presidente Lula: aumentar a produção com desmatamento ilegal zero”, disse.





Meio ambiente





A ministra do Planejamento e Orçamento acrescentou que o governo brasileiro tem compromisso com a questão climática e o meio ambiente. “Sabemos que temos a maior biodiversidade do mundo, a maior área de floresta úmida, somos líderes em potencial de geração de energias renováveis na América Latina. Vamos transformar a economia do Brasil para que seja mais verde. Esse é o compromisso que trago do presidente da República do Brasil”. Por fim, Tebet terminou o discurso assumindo o compromisso do país com o desenvolvimento de toda a região e uma participação ativa nos fóruns multilaterais, que discutem temas cruciais para o mundo. “Todos os esforços do nosso governo são com a integração da América Latina, com atenção especial ao Mercosul, aos países vizinhos e aos países das Américas e Caribe”, disse ela.





Mais Médicos

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, anunciou ontem o retorno do programa Mais Médicos. O objetivo é ampliar o número de profissionais da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). O lançamento está previsto para amanhã e o programa passa a se chamar agora 'Mais Saúde para o Brasil'. O programa foi criado no governo Dilma, em 2013, e ficou conhecido por contratar médicos estrangeiros, principalmente cubanos. Desta vez a prioridade será para profissionais brasileiros. "Na próxima segunda ocorre o lançamento do programa, que além de ampliar o número de profissionais na saúde, vai trabalhar para melhorar o SUS com investimentos para construção e reformas de Unidades Básicas, ampliando o atendimento no Brasil", disse o ministro.