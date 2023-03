Dino: 'Autoridades mataram Marielle novamente após assassinato'

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou nesta segunda-feira (13/3) que o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL) é um exemplo "do que o Brasil não deve ser".Dino também disse que políticos e autoridades do Judiciário se dedicaram a "matá-la novamente" após o crime, que completa cinco anos nesta terça (14/3)."Marielle foi assassinada e, no dia seguinte, políticos e autoridades, inclusive do Poder Judiciário, entre outros, dedicaram-se a matá-la novamente. Até hoje é como se houvesse um homicídio por dia", afirmou.

A declaração ocorreu em um evento sobre liberdade de expressão, redes sociais e democracia na sede da FGV (Fundação Getulio Vargas), no Rio.



Ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino (PSB-MA) comentou as fake news que foram disseminadas sobre a vereadora Marielle Franco após sua morte (foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

Após a morte de Marielle, em 2018, o nome da vereadora foi alvo de fake news na internet. Nesta segunda, Dino indicou que o governo trabalha em um projeto para regulamentar a difusão de conteúdos nas redes."Esse caso da Marielle serve de referência para aquilo que o Brasil não deve ser, para aquilo que o Brasil não pode ser", afirmou o ministro."Talvez esse debate sobre a internet possibilite uma porta em que nós consigamos sair desse labirinto de ódio e vale-tudo em que a política brasileira se viu imersa nos últimos dez anos", acrescentou.Dino comparou o caso da vereadora e seus desdobramentos a uma situação vivida na Europa cem anos atrás.Segundo ele, a "manipulação de afetos" foi dominante na luta política à época, sobretudo na "dimensão do ódio"."O que foram os dez últimos anos na política brasileira? A hegemonia do ódio", disse o ministro.