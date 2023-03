Depois que Eduardo deletou o post, o termo 'apagou' se tornou um dos mais comentados do Twitter (foto: Reprodução/Twitter)

O deputado federal por São Paulo Eduardo Bolsonaro (PL), filho 03 do ex-presidente Jaor Bolsonaro (PL), publicou e apagou nesta terça-feira (7/3) um post com iinformações falsas sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O parlamentar compartilhou uma matéria sobre preço da gasolina no interior do Acre. A reportagem, no entanto, é de 2022, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “R$ 11,56 o litro de muito amor, democracia, diálogo, harmonia e instituições. #FazoL”, escreveu.



Depois que o deputado deletou o post, o termo "apagou" se tornou um dos mais comentados do Twitter na tarde desta terça-feira.

Conforme a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a gasolina comum foi comercializada a R$ 5,25 nesta segunda-feira (6).