Michelle Bolsonaro compartilha fake news sobre Dino e uso de cloroquina

Michelle Bolsonaro compartilhou um vídeo de 2020 como se fosse atual (foto: Sergio Lima/AFP) A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) compartilhou, na noite dessa sexta-feira (3/3), um vídeo de 2020 onde então o governador do Maranhão, hoje ministro da Justiça, Flávio Dino, cita a cloroquina como uma possibilidade para combater a COVID-19. Nessa sexta-feira, Michelle também foi envolvida em polêmica por conta de R$ 16,5 milhões em joias retidas pela Receita.

Leia: Bolsonaro fez 4 tentativas de recuperar joias milionárias no Brasil









No entanto, diferente do insinuado pelo bolsonarista, a fala de Flávio Dino não é recente. A entrevista foi concedida em maio de 2020, para um telejornal do estado do Maranhão. Na época, ainda havia dúvidas sobre a eficácia da hidroxicloroquina para combater a COVID-19 e a Organização Mundial da Saúde (OMS) ainda não havia descartado o uso do medicamento.

Informação compartilhada por Michelle Bolsonaro é falsa (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Posição de agências





O uso de substâncias como cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina - contidos no chamado kit covid - não são recomendadas pela OMS, pela Anvisa e também são condenadas por entidades como a FDA e a Agência Europeia de Medicamentos. Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia, o presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, se posicionou contra o uso das substâncias.





"A minha posição sobre tratamento precoce da doença não contempla essa medicação, por exemplo, e sim a testagem, o diagnóstico precoce e, obviamente, a observação de todos os sintomas que a pessoa pode ter e tratá-los", disse Torres na oitiva.