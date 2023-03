Anderson Torres não sai tão cedo da prisão, afirma blog

(foto: MAURENILSON FREIRE)

Correio Braziliense.



"A contar pelas conversas de advogados e assessores jurídicos, e a última decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Anderson Torres pode se preparar para uma boa temporada preso", afirma o Blog da Denise, do Correio Braziliense.

"Moraes está convencido, pelos documentos que já avaliou, de que o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública tem muito a esclarecer — e enquanto as interrogações não forem sanadas, ficará difícil soltá-lo", revela Denise Rothenburg. "Um desses documentos indica que Anderson sabia da chegada de 130 ônibus ao DF e, mesmo assim, viajou."





A jornalista diz ainda que "quanto a Ibaneis Rocha, pelo que se ouve nos bastidores, terá que cumprir os 90 dias de afastamento por, conforme escreveu Moraes, 'conduta dolosamente omissiva'. Embora o ministro do STF considere que houve desleixo do governador do DF, a preços de hoje não há maioria no Supremo para mantê-lo afastado por muito mais tempo."