Eduardo Bolsonaro sobre a direita no Congresso: 'Muito melhor organizada'

Deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirma que oposição está mais organizada que base governista (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) falou, no plenário da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (28/2) que os políticos de direita estão melhores organizados que os do campo de esquerda.

"É melhor eles já irem se acostumando que, olhando aqui para o espectro da direita, nós estamos muito melhores organizados e eles estão acuados", analisou o parlamentar, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Eduardo também comemorou a eleição de parlamentares conservadores e elencou a participação deles na casa."Muita gente da direita no plenário, dominando a tribuna e isso depois repercurte na Voz do Brasil, isso vai para as redes sociais. Isso é uma das utilidades de você ter eleito uma grande bancada mais identificada com a direita, com conservadorismo e com o próprio presidente Bolsonaro", comentou o parlamentar.