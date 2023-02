Ex-deputado mineiro assume cargo na Secretaria de Relações Institucionais

Machado trabalhará ao lado de Alexandre Padilha (PT) no govero federal (foto: Reprodução/YouTube) O ex-deputado federal e ex-prefeito de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Gilmar Machado (PT), assumiu o cargo de Assessor Especial da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Relações Institucionais. Quadro histórico do PT mineiro, ele é mais um nome do estado a figurar entre as nomeações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o segundo escalão do governo federal.









Gilmar Machado foi deputado federal por quatro mandatos consecutivos, entre 1999 e 2012 e foi prefeito de Uberlândia entre 2013 e 2016. No Congresso Nacional, ele foi vice-líder do governo durante a presidência de Dilma Rousseff (PT), período em que também presidiu a Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização e relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).









"É uma honra para mim trabalhar no Palácio do Planalto ao lado do presidente Lula. Agradeço o presidente e o ministro Alexandre Padilha pelo convite para fazer parte da equipe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI). Agradeço principalmente por confiarem a mim o planejamento e articulação do orçamento da União. Vamos trabalhar para distribuir da melhor forma possível os recursos do Governo Federal, priorizando sempre aqueles que mais precisam. Vamos trabalhar também para levar recursos para Uberlândia e toda região e para voltarmos a ter um orçamento participativo, discutido com o povo, como já fizemos em outros anos quando fui deputado federal", disse Gilmar Machado.