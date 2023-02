Deputada petista e namorado se vestem de 'Micheque' e 'espelho d'água'

A deputada federal Camila Jara (PT-MS) aproveitou o carnaval para fazer uma crítica à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o caso da recolha de moedas no espelho d'água do Palácio do Planalto.

Deputada Camila Jara (PT-MS) e namorado se fantasiam de Michelle Bolsonaro e "espelho d'água do Palácio do Planalto" no carnaval

No início deste mês foi divulgado que, com autorização de Michelle, as moedas que turistas e visitantes atiram no espelho d'água foram recolhidas e doadas a uma instituição chamada Vila do Pequenino Jesus, no Distrito Federal.