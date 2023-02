Moro sobre PT: 'Negacionismo da corrupção é crônico'

Moro foi eleito com discurso "antipetista" e promete ser a oposição durante o seu mandato como senador (foto: Reprodução/AFP) O senador Sergio Moro (União-PR), oposição do governo Lula, acredita que o partido do PT tem dificuldades em assumir erros das gestões passadas. Em suas redes sociais, o parlamentar rebateu uma crítica da sigla que acusava o senador de ser líder da "quadrilha da lava-jato".





"O PT não consegue assumir seus erros do passado, o negacionismo da corrupção é crônico. A Lava Jato não criminalizou a política, ela puniu malfeitores. Lula e seu grupo tentam a todo momento inverter os fatos e negar o maior esquema de corrupção já descoberto no país", alega.





O ex-juiz federal é um dos nomes mais conhecidos da Operação Lava Jato e foi o responsável por ter condenado o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações de Lula por considerar que o ex-Juiz Federal Sergio Moro atuou parcialmente no julgamento do petista.

Moro ainda alega que nunca se envolveu em uma organização criminosa. Agora, como senador, ele promete lutar contra a 'corrupção'. "No Senado, continuo a luta contra a corrupção e não serei intimidado por ofensas ou mentiras".





Moro foi eleito com o discurso de "antipetista" e chegou a se aliar novamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), relação que havia sido rompida em 2020, quando Moro deixou o Ministério da Justiça.