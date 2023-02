Depois de gafe de Zema, deputada quer homenagem da ALMG a Adélia Prado

Adélia Prado (foto) já recebeu prêmio do governo mineiro por causa da trajetória construída na literatura (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 28/6/17)

A deputada estadual Andréia de Jesus (PT) disse, neste domingo (12/2) que pediu à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) a convocação de uma reunião especial para homenagear a escritora Adélia Prado. Na sexta-feira (10), o governador Romeu Zema (Novo) cometeu uma gafe ao receber um livro da poetisa e romancista, demonstrando não conhecer a trajetória dela.A solicitação de Andréia para homenagear a escritora foi encaminhada ao presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho, do MDB."Estamos juntas, Adélia! A revolução virá de nós, mulheres, sobretudo das mulheres pretas", disse a petista, que nos últimos dois anos presidiu a Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Mineiro.A gafe de Zema foi cometida na terra natal de Adélia: Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro. O governador concedia uma entrevista a um podcast gravado na cidade quando ganhou de presente a obra "Reunião de poesia (edição de bolso): 150 poemas selecionados", uma coletânea de escritos feitos por Adélia."Ela trabalha aqui?", perguntou o político do Novo, ao receber a lembrança O programa "Pauta Quente", transmitido pelos canais do Sistema MPA de Comunicação na internet, também foi veiculado por duas emissoras locais de Divinópolis: a "Rádio Minas" e a "TV Candidés"."Eu queria encerrar o podcast, essa entrevista especial, governador, presenteando o senhor com um livro da Adélia Prado. Ela, que é uma escritora muito conhecida em Divinópolis. É um presente da diretora do Sistema MPA de Comunicação, Marielle Luchesi Mourão, em nome de todo o grupo. São os 150 melhores poemas da nossa escritora Adélia Prado", afirmou o apresentador da atração, Flaviano Cunha."Muito obrigado. Muito bonito o livro aqui. Vou fazer bom uso, com toda a certeza", agradeceu Zema, para, depois, cometer o deslize. Ele viajou a Divinópolis para assinar a ordem de serviço que autoriza a retomada das obras do Hospital Regional da cidade.As reuniões especiais como a pedida por Andréia costumam ser promovidas pela Assembleia nas noites de segunda-feira ou nas manhãs de sexta-feira. Os encontros são convocados a fim de reverenciar pessoas ou instituições de destaque em Minas Gerais.Adélia Prado, 87 anos, tem mais de 20 livros publicados. Ficou conhecida nacionalmente a partir dos anos 1970 com o lançamento de "Bagagem", recomendado por Carlos Drummond de Andrade, e é vencedora do Prêmio Jabuti, entre outras premiações literárias.Em 2016, o governo que hoje é liderado por Zema condecorou Adélia Prado. Ela venceu a edição daquele ano do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, na categoria Conjunto da Obra. A honraria foi entregue no ano seguinte O erro de Zema motivou, inclusive, uma provocação de Fernando Pimentel (PT), antecessor dele no cargo. O petista, alvo de críticas recorrentes do governador, compartilhou uma foto em que segura um dos livros escritos por Adélia.