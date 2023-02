Bolsonaristas tentam interromper fala de Bernie Sanders sobre Lula

Bernie é alvo de xingamentos durante entrevista à imprensa após encontro com Lula (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O senador dos Estados Unidos Bernie Sanders foi impedido por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de falar com a imprensa sobre o encontro com presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O momento foi gravado e viralizou nas redes sociais, nesta sexta-feira (10/2).



No vídeo, Bernie é alvo de xingamentos e também não consegue falar por causa do barulho. Bolsonaristas que estavam no local xingaram Lula e o chamaram de ladrão e ditador.



O político norte-americano ainda tenta “competir” com os extremistas para conseguir falar. Sanders pediu “silêncio”, mas foi ignorado.



Lula está em Washington para se reunir com o presidente dos EUA, o democrata Joe Biden. Sanders também é democrata e estava com Lula antes do encontro com Biden.