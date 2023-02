Bolsonaro faz um pedido nas redes: 'Compartilhe a verdade'

Nesta sexta-feira (10/2), o pedido foi feito pelo Instagram junto a uma lista de feitos pelo governo bolsonarista (foto: ALAN SANTOS/PR) Desde que deixou o cargo de presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) vem compartilhando nas redes sociais os seus feitos à frente do cargo. Embora não seja mais chefe do Executivo federal, o ex-presidente segue elogiando seu próprio governo e pedindo para que apoiadores “compartilhem a verdade”.

No texto, Bolsonaro afirma que deixou o Brasil de volta às 10 maiores economias do mundo; com o maior número de brasileiros com trabalho na história; com uma das gasolinas mais baratas do mundo; com o menor número de homicídios em duas décadas; com o recorde redução de impostos e com o menor desemprego desde 2015, mesmo com pandemia e guerra no passado em situação normal o país naufragava sob o comando do PT).





Ele também afirma que com ele, o Brasil virou o 6° principal destino de investimentos no mundo, teve o melhor governo digital das América e bateu recordes de apreensão de drogas e de redução de assassinatos.





Apesar das falas do ex-presidente, “a verdade” não é esta. Dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) coligidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontam que o Brasil não ficou mais entre as 10 maiores economias do planeta.





Durante o governo Bolsonaro, o país despencou no ranking econômico global e ficou, ao final de 2020, em 12º lugar, atrás de Canadá (que assumiu a nona colocação), Coreia do Sul e Rússia.





Em 2019, primeiro ano de Bolsonaro no poder, o Brasil já havia caído da 8ª para a 9ª posição entre as 10 maiores economias do mundo, atrás de EUA, China, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França e Itália.