Em vídeos divulgados nas redes sociais, bolsonaristas dão chutes e batem em homens que estão no local para manifestar contra o ex-presidente.





Opositores exibiam cartazes pedindo a prisão de Bolsonaro e portavam câmeras. Os objetos foram destruidos pelos apoiadores do ex-presidente.

Bolsonaro se recusou a passar a faixa presidencial para Lula depois da derrota nas eleições e viajou para Orlando. Ele está hospedado na mansão do ex-lutador José Aldo.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entraram em conflito com manifestantes favoráveis ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Orlando, na Flórida (EUA), nesta terça-feira (24/1).