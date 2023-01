Eduardo sobre 1 ano de morte de Olavo de Carvalho: 'Segue sendo temido'

As ideias conservadoras de Olavo de Carvalho influenciaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e colaboradores próximos (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, nesta terça-feira (24/1), para lamentar o aniversário de morte do pensador bolsonarista Olavo de Carvalho.