Vereadores querem que prefeito dê nomes de políticos que 'cheiram pó'

O prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, fez a declaração durante entrevista a uma rádio local (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis) O presidente da Câmara de Divinópolis, Eduardo Print Jr (PSDB), quer que o prefeito da cidade da região Centro-Oeste de Minas, Gleidson Azevedo (PSC), dê os nomes dos políticos do município que são “ladrões” e “cheiram pó”. O ofício foi encaminhado a ele nesta sexta-feira (6/1), cobrando explicações por declarações feitas pelo líder do Executivo.

Indagado por uma emissora de rádio local, no dia 30 de dezembro, Azevedo disse: “Prefiro que vocês me chamem de TikTok, dançarino, maluquinho, mas vocês nunca vão falar que sou ladrão, cheirador de pó. Você sabe que em Divinópolis tem uns políticos que gostam, né?”, disparou Azevedo, indagando a jornalista.





Print Jr. enviou o documento ao prefeito, ao ser provocado, também via ofício, por outros dois vereadores: Flávio Marra (Patriota) e Ademir Silva (MDB). “Como guardião do poder legislativo, e ele foi citado, eu pedi esclarecimentos ao chefe do Executivo”, afirma o presidente da câmara.





Leia também: Pacheco elogia Lula após aceno ao Congresso: 'Tem experiência e capacidade' Além de acusar “políticos da cidade” de “cheirar pó”, o prefeito, que é irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e do deputado estadual Eduardo Azevedo (PSC), usou tom ameaçador. “Aqui não tem telhado de vidro, não. Qualquer hora a casa vai cair, e na hora que eu dar no rim, eu vou dar no rim para derrubar de uma vez”, disparou.

‘Azevedo foi infeliz’

Para o presidente da câmara, Azevedo foi “infeliz”. “Você precisa saber respeitar a política de oposição ou situação, e o campo pessoal não cabe na vida pública”, afirmou.

O vereador Flávio Marra disse que vai judicializar criminalmente o prefeito. “Quero ouvir dele, na frente do juiz, quem são esses políticos, porque eu sou político. Quando ele joga no ar, joga a população contra a câmara municipal, isso é muito sério, muito grave. Os poderes têm que andar em harmonia para se construir uma cidade melhor a cada dia, e não um ficar atacando o outro”, argumentou.

“Me sinto de certa forma no mesmo cesto dele, mesmo eu tendo 36 anos de idade e nunca ter usado essa porcaria (cocaína) na vida”, completou.

Marra disse que o advogado deverá protocolar a ação nesta segunda-feira (9/1).