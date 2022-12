Twitter bloqueia conta de Rodrigo Constantino após pedido da Justiça

Inconformado, Rodrigo Constantino criticou a democracia brasileira e insinuou que o bloqueio tem relação com o Partido dos Trabalhadores (foto: Diego Vara/Agencia RBS/Folhapress)

Conhecido pelas brigas e discussões, Constantino foi criticado em novembro pelo jornalista Cesar Calejon, que trabalhava na mesma emissora, por inflar as manifestações antidemocráticas que ocorrem no Brasil, enquanto vive nos Estados Unidos.



O comentarista não ficou satisfeito com o crítica e disse que sairia da Jovem Pan, caso Calejon seguisse entre os funcionários. A direção dispensou o jornalista.

O comentarista político Rodrigo Constantino teve seu perfil no Twitter bloqueado nesta sexta-feira (30/12), após pedido da Justiça. Inconformado, ele criticou a democracia brasileira e insinuou que a situação tem relação com o Partido dos Trabalhadores (PT).Constantino partilhou o e-mail enviado pela rede social, em que é informado que a conta foi removida devido a um processo que tramita em segredo de Justiça."Brasil = China. A 'democracia' venceu, o 'amor' petista é lindo! E todo 'jornalista' que aplaude essa censura é uma prostituta", escreveu o comentarista, que ganhou espaço na Jovem Pan ao defender o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).