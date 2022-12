Haddad completa 1º escalão da Fazenda com diplomata e procuradora

O anúncio foi feito no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concluiu na tarde desta quarta-feira (28/12), no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), o anúncio da equipe que formará o primeiro escalão da pasta. Ele anunciou a escolha de Tatiana Rosito e Fernanda Santiago para integrar sua equipe na Esplanada dos Ministérios.





Combustíveis

Quanto ao fim dos subsídios aos combustíveis, Haddad confirmou que solicitou ao atual governo que não tome nenhuma medida neste momento para que a futura equipe de Lula possa, em janeiro, avaliar a situação. Sem a renovação dos subsídios concedidos pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), às vésperas da eleição, com o fim da medida prevista para perdurar até 31 de dezembro, o valor da gasolina e demais combustíveis deve ter uma alta já nos primeiros dias de janeiro. Sem adiantar qual pode ser a nova política de preços ou de subsídios para gasolina, Haddad disse que esses anúncios ficarão para janeiro.





Brasil na OCDE

Haddad também apontou que o plano do Brasil de entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) não será uma decisão da Fazenda, e sim do conjunto do novo governo. “Em relação à entrada do Brasil na OCDE, essa vai ser uma decisão de governo que vai ser reconsiderada pelo presidente Lula, que visa revistar o tema”, apontou o futuro ministro.