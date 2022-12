Bolsonaro cobra informações sobre investigações de bombas em Brasília

Policial vasculha estrada de terra em busca de artefatos explosivos (foto: Reprodução/Arquivo/CB/DA Press)

"Em público, o presidente Jair Bolsonaro tem mantido silêncio, mas está mais falante do que nunca nos bastidores. Ele está sendo informado sobre todas as investigações que envolvem os grupos de terroristas que tentam implantar o caos no Brasil ao agirem para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 1º de janeiro." É o que informa o jornalista Vicente Nunes, do Correio Braziliense.

"Bolsonaro vem recebendo informações diretas tanto do ministro da Justiça, Anderson Torrres, que voltará para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal a partir de janeiro, quanto do comando da Polícia Federal e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Integrantes das células terroristas são apoiadores do presidente", diz o Blog do Vicente

Ataques pelo país