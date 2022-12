Indígenas exigem ao STF contato com cacique bolsonarista preso pela PF

Os arredores do prédio do STF são cercados, como medida de segurança, a fim de minimizar os riscos de depredação do patrimônio público ou qualquer outro ato de violência. Policiais militares chegaram ao local e tentaram negociar a saída dos indígenas. Por volta das 19h, o grupo aceitou sair e começou a se dispersar.

Entenda o caso







A prisão foi apontada, pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), como o motivo para o início de vandalismos feitos por bolsonaristas na noite do dia 12 de dezembro. Um grupo de apoiadores ateou fogo em um ônibus e em outros veículos, além de entrarem em confronto com a polícia e depredarem a 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

O Cacique Serere Xavante, que se tornou conhecido por liderar indígenas bolsonaristas em atos em espaços públicos como o Park Shopping, foi preso na segunda-feira (12/12) por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A prisão foi pedida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), núcleo ligado ao governo federal, que entendeu que a detenção do indígena é uma forma de garantir a ordem pública.

O grupo critica a prisão do cacique e exigiu o contato com o líder. Eles afirmaram que José Acácio está "incomunicável". Após o diálogo com os policiais militares os indígenas se afastaram do STF, mas ainda se mantêm na Praça dos Três Poderes.