Doces de Carmo do Rio Claro serão servidos na posse de Lula

Rita Doceira está iniciando a cristalização dos doces que seguirão de Carmo do Rio Claro direto para Brasília (foto: Marisol Helena/Divulgação) Os tradicionais doces de Carmo do Rio Claro, cidade do Sudoeste de Minas, desembarcam em Brasília para o almoço de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1° de janeiro de 2023. O buffet do Ministério das Relações Exteriores encomendou os doces cristalizados de Maria Rita Dias de Paula, a Rita Doceira.



Há uma semana ela prepara os doces cristalizados de abóbora, figo, figo com ameixa e abacaxi, bordados um a um. São 90 quilos de doces, o que dá aproximadamente 4,5 mil unidades, encomendados para a posse.



Rita mandará os doces para Brasília na próxima quinta-feira (22/12) pelo Sedex dos Correios. Essa é a terceira vez que os doces da Rita, da Sabor de Família, aportam em Brasília para eventos especiais. Nas duas primeiras vezes, foi para posse de ministros.

Senado divulga programação e horários da posse de Lula e Alckmin Esta semana ela está cristalizando os doces. Maria Rita se diz muito feliz e que depois que a notícia espalhou, o telefone não para de tocar: todos querem os "doces do presidente Lula" pro Natal, mas ela dispensa as encomendas por falta de tempo. "Só posso aceitar encomendas pro réveillon e o povo quer paro o Natal. Estou muito feliz em poder servir os convidados do presidente eleito", diz.



Para dar conta do trabalho, Rita conta com a ajuda da sobrinha Marisol Helena e do pai, Pedro Bertinho. “Meu pai tem 83 anos e borda florzinhas de abóbora”, conta, orgulhosa.

Doces artesanais de geração em geração

Rita é sobrinha da Teresa Doceira, precursora dos doces finos de Carmo do Rio Claro, e que faleceu há 2 anos. Ela morava na roça e via a mãe e as tias fazendo doce para vender na cidade. Tomou gosto pela coisa. Ela tem 53 anos e há quatro décadas se dedica à doçaria. "Foi o legado que a tia Teresa deixou para mim e eu pretendo deixar para a família, dar continuidade", conta.



O trabalho dos doces finos de Carmo do Rio Claro vem de geração em geração e são feitos artesanalmente. Uma dessas gerações é a de Rita. Nascida na Fazenda Novo Horizonte, zona rural de Carmo do Rio Claro, ela aprendeu ainda criança as receitas dos doces da família, há mais de 40 anos. A artesã aperfeiçoou sua técnica ao longo dos anos, passando também a trabalhar com bordados em balas de coco e frutas.



Rita ministrou semanalmente curso de capacitação no Senac-São Paulo por 11 anos e por 10 anos participou como expositora e ministrando aulas no Expominas, em Belo Horizonte. A artesã já foi presidente da Associação das Artesãs de Carmo do Rio Claro, que representa as famílias artesãs da cidade.