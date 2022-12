Ex-prefeito vai devolver R$ 158 mil após distribuir agendas com foto dele

Anderson Adauto faz parte da equipe de transição do Governo Lula (foto: Redes Sociais/Divulgação) O ex-prefeito de Uberaba (2005-2012), Anderson Adauto (PCdoB), vai devolver R$ 158 mil aos cofres públicos após distribuir agenda com a sua foto para alunos de escolas municipais. O acordo foi homologado nos autos de Ação Civil Pública como Ato de Improbidade Administrativa. Hoje, Adauto atua na equipe de transição do Governo Lula.





O valor de R$ 137.938,66 se refere ao valor pago pelo município, em 2007, por agendas escolares distribuídas a alunos da rede pública municipal, contendo página com mensagem e fotografia dele.





Além disso, também foi estabelecido no ANPC, o pagamento de multa de R$ 20.397,52, correspondente ao subsídio do prefeito de Uberaba para o período 2021/2024, feitos os descontos legais.





“O débito total, de R$ 158.336,18, será pago em 30 parcelas corrigidas, descontadas no benefício dele. A primeira parcela será de R$ 5.277,87”, complementa o MPMG.

Improbidade administrativa

Ainda conforme o MPMG, o acordo contou com a interveniência da Procuradoria-Geral do Município e foi homologado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0180527-87.2013.8.13.0701, que tramitava desde 2008, ou seja, há 14 anos.





O promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Uberaba, José Carlos Fernandes Júnior, destacou que o acordo com o ex-prefeito foi um exemplo da importância da autocomposição como instrumento de defesa do patrimônio público e da probidade administrativa.





“Os fatos remontam os idos de 2007 e a ação judicial tramitava ainda em 1ª Instância, e, sabe-se lá quando teria fim, diante das possibilidades de recursos para as instâncias superiores, e qual seria a decisão estabelecida ao final. Com a composição, temos o reembolso dos gastos públicos que, na ótica do Ministério Público, deram-se de forma indevida; temos, ainda, o pagamento da multa, conforme determina a Lei nº 8.429/92”, considerou.





A fim de apurar um posicionamento do ex-prefeito sobre o acordo com o MPMG, a reportagem procurou Anderson Adauto, mas não obteve resposta.

Natural de Sacramento, no Alto Paranaíba, Adauto já foi ministro dos Transportes entre 2003 e 2004 (Governo Lula).