Governo eleito descarta aumento forte para servidores no início do mandato

Grupo técnico de Planejamento, Orçamento e Gestão concedeu na tarde desta terça-feira (6/12) (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

A equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou nesta terça-feira (6) que a recomposição da perda salarial dos servidores públicos federais será "gradual", descartando uma recomposição completa logo no início do mandato.





O time de Lula da área de Planejamento, Orçamento e Gestão também afirma que não dará prosseguimento às discussões da proposta de reforma administrativa atualmente em tramitação no Congresso. Recomendam a sua retirada e a elaboração de outra proposta, baseada em uma "nova visão".









O grupo técnico de Planejamento, Orçamento e Gestão concedeu na tarde desta terça-feira (6) uma entrevista a jornalistas, para explicar os primeiros pontos detectados nos trabalhos do gabinete de transição para a área.





Além da questão envolvendo os servidores, a equipe de Lula para a área também afirmou que vai descartar a propostas de reforma administrativa atualmente em tramitação no Congresso Nacional. Como a medida já passou em algumas comissões da Câmara dos Deputados, no entanto, a retirada depende de votações e não apenas da desistência do futuro governo.





A economista Esther Dweck disse que o grupo recebeu o Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Tipicas do Estado) nesta semana e que foi um pedido que o governo eleito retirasse a reforma administrativa que está no Congresso para rediscutir o tema.

No entanto, o gabinete de transição defende que haja uma reforma, mas que uma nova proposta será elaborada.





"Os 2 GTs [grupos técnicos], Planejamento e Trabalho, entendem que essa é uma demanda justa [a desistência da proposta atual], dado que a PEC 32 começou, de fato, com uma visão de Estado completamente diferente do que a gente entende que seria o estado brasileiro necessário para cumprir tudo aquilo que o presidente Lula gostaria de fazer", afirmou a economista Esther Dweck.





"Então, no nosso entendimento, dos GTs, essa é uma pauta justa. Entendendo que já passou por uma comissão, então, mesmo que o presidente concorde concorde com a gente, ele não tem poder de retirá-la", completou.





Como a Folha mostrou na semana passada, a equipe de Lula vai recomendar que a reforma administrativa proposta pelo governo Jair Bolsonaro (PL) seja descartada e substituída por uma mesa de negociação que discuta o funcionamento da máquina pública na futura gestão do presidente eleito.

A equipe de transição também defende uma readequação do PPA (Plano Plurianual).





O grupo também vai propor barrar a criação do Carteira Verde e Amarela, programa que flexibiliza a legislação trabalhista defendido pelo atual ministro da Economia, Paulo Guedes.





Segundo o deputado Rogério Correia (PT-MG), a ideia é "ficar livre da PEC 32 [reforma administrativa] de alguma forma, descartar". No lugar, será proposta uma mesa de negociação que debata "questões imediatas de arrocho a que o servidor está submetido há seis anos, mas também o funcionamento da máquina pública".





Elaborada pela equipe de Guedes, a PEC (proposta de emenda à Constituição) da reforma administrativa foi enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso em setembro de 2020. O texto foi aprovado por uma comissão especial da Câmara na madrugada de 24 de setembro de 2021, depois de partidos trocarem integrantes no colegiado para impedir a derrota da proposta.





Desde então, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), vinha cobrando do governo Bolsonaro maior empenho na aprovação do texto, que já está pronto para ser votado em plenário. A avaliação do entorno do presidente, no entanto, foi de que a reforma poderia prejudicar a campanha à reeleição, por ser impopular entre o funcionalismo, e, por isso, a PEC ficou em segundo plano.