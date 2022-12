Zema assina nomeação de Agostinho Patrus ao TCE-MG

Após a oficialização, Agostinho Patrus tem agora 30 dias para tomar posse no TCE-MG, podendo ser prorrogado por mais 30 dias (foto: Reprodução/Redes sociais)

O governador Romeu Zema (Novo) assinou na manhã desta terça-feira (6/11) a nomeação do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PSD) , ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG). O documento está publicado no Diário Oficial de Minas Gerais.

Agostinho havia sido eleito ao cargo pela ALMG em outubro deste ano, em candidatura única. Ele precisava de maioria simples, ou seja, 39 votos dos 77 possíveis. O parlamentar recebeu 69 votos a favor e 2 em branco. Ao todo, 71 parlamentares estiveram presentes na eleição, de forma presencial ou de forma virtual.

"Recebo com muita alegria, mas também com muita responsabilidade. Esses 69 votos são fruto também da amizade que a gente construiu aqui, do trabalho que a gente fez e da trajetória que graças a Deus, com muito empenho, com muita dedicação, realizei durante esses 16 anos como parlamentar", declarou Patrus, à época.

Agora oficializado pelo governador, Agostinho tem 30 dias para tomar posse, prorrogados por outros 30.