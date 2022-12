Tebet sobre cargo em ministério: 'Não estou atrás de recompensa'

A senadora Tebet afirmou ainda que se apresentou de forma voluntária para auxiliar o comitê temático de Desenvolvimento Social e Combate à Fome da transição do governo Lula (foto: Reprodução/YouTube)

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), coordenadora de Desenvolvimento Social e Combate à Fome da transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (1°/12) que "não está atrás de recompensa" e que se apresentou de forma voluntária para auxiliar o comitê temático.

A declaração ocorreu após ela ser questionada se foi cotada para assumir a pasta. "Nunca conversei com Lula sobre cargos ou ministérios. Não tratamos disso”, apontou durante coletiva de imprensa no CCBB.

“Minha posição é de dever cívico. Não estou atrás de recompensa, não preciso disso. Eu contribuo com a política brasileira com ou sem cargo. Esse governo tem que dar certo porque a forma de o Brasil tem de consolidar a democracia e afastar de vez a tentativa de uma vinda ao Brasil de um fascismo ou de um neo facismo da extrema direita", disse.

"Ao me colocar à disposição do grupo de transição eu entendi que o meu dever como mulher não estava cumprido com o término do segundo turno. Havia uma transição que requer votos no congresso, que exige de nós toda a responsabilidade social e fiscal, foi por isso que me apresentei como voluntária dentro dos grupos”, destacou.