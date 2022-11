Michelle comemora 15 anos de casamento com Bolsonaro: 'Te amo, príncipe'

Jair e Michelle Bolsonaro completam 15 anos de casados nesta segunda-feira (28/11) (foto: Reprodução/Instagram)

A primeira-dama Michelle Bolsonaro postou, nesta segunda-feira (28/11), uma mensagem em seu perfil no Instagram para comemorar os 15 anos de casada com o presidente Jair Bolsonaro (PL)."15 anos ao seu lado. Te amo, príncipe!", escreveu nos stories de seu perfil. A frase acompanha uma foto na qual ela aparece beijando o marido. Diferentemente de Bolsonaro, que tem se manifestado pouco nas redes sociais desde a derrota no segundo turno das eleições, Michelle continua ativa na internet. A maioria das postagens é de cunho religioso.O presidente não comemorou publicamente o aniversário de casamento. Seus posts mais recentes tratam da divulgação de seus canais online, sobretudo o Telegram.O casal se conheceu em 2007 na Câmara dos Deputados, em Brasília. Michelle trabalhava em um gabinete vizinho ao do então deputado. Na época, Michelle tinha 40 anos e Bolsonaro, 67. Em 28 de novembro daquele ano, os dois se casaram no civil. O casal tem uma filha, Laura Bolsonaro, de 11 anos - a quinta filha do presidente e a segunda da primeira-dama.