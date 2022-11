Constantino expõe neto de Leilane Neubarth, e ela reage: 'Você é podre'

Leilane a Constantino: 'Eu achava que você era apenas fanático e grosseiro, mas você é podre' (foto: JOVEM PAN/REPRODUÇÃO; GLOBONEWS/REPRODUÇÃO) Rodrigo Constantino, comentarista da Jovem Pan, postou, neste domingo (27/11), uma foto do neto da apresentadora da Globo News Leilane Neubarth usando um boné com a sigla CPX, que significa Complexo, e acabou sendo alvo de críticas da jornalista.





No post, Constantino disse que Neubarth era uma “vovó, uma esquerdista caviar irresponsável, que não mede esforços para lacrar” e chamou o neto da jornalista de “pobre criança”.









Você é muito baixo !!!! Eu achava que você era apenas fanático e grosseiro, mas você é podre ! %u2014 Leilane Neubarth (@LeilaneNeubarth) November 26, 2022



CPX





O boné da “CPX” foi usado pelo presidente eleito durante comicio no Complexo do Alemão.





É falso que a sigla no boné tenha relação com o crime organizado do Rio de Janeiro como bolsonaristas vêm dizendo.





No acessório está escrito “CPX”, que significa “Complexo”, nome dado aos conjuntos de favelas agrupadas em um território.





A abreviação não significa “cupincha” e é comumente encontrada em músicas, além de aparecer em postagens oficiais do Estado.





Lula recebeu o boné de presente de líderes comunitários locais durante um ato de campanha no feriado de 12 de outubro, no Complexo do Alemão, na Zona Norte da cidade.