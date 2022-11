Daniela Mercury tenta identificar bolsonarista que hostilizou Gil no Catar

Gil caminhava com a esposa, Flora Gil, para deixar o estádio, quando foi perseguido e ofendido (foto: Reprodução/Facebook)

A cantora Daniela Mercury se ofereceu neste sábado (27/11) para ajudar a encontrar o bolsonarista que hostilizou o cantor Gilberto Gil na vitória da Seleção Brasileira sobre a Sérvia, por 2 a 0, na última quinta-feira, no Estádio Lusail, no Catar.

"Saí do show há pouco e estou devastada com as agressões que o Gilberto Gil sofreu no Qatar. Gil é um patrimônio cultural do Brasil. É nosso mestre. É um Deus da música. Toda minha solidariedade a ele. Todos meus esforços para achar o agressor", disse em sua página no Twitter.

Gil responde ataques

Gil caminhava com a esposa, Flora Gil, para deixar o estádio, quando foi perseguido e ofendido. No vídeo, é possível ver o momento no qual o casal é abordado por dois homens, um deles trajado com a camisa do Brasil (o outro é quem filma e não aparece no conteúdo), e ouvir frases como "Vamo, Lei Rouanet", em referência à lei de incentivo a projetos culturais, e "Vamo, Bolsonaro". Há também um xingamento ao músico, que apoiou Luiz Inácio Lula da Silva na última eleição presidencial.

O cantor, de 80 anos, se manifestou dizendo que "os inconformados estão querendo manter essa coisa do ódio, da agressividade". Segundo Gil, este momento poderia ser chamado de "terceiro turno" das eleições.

"Obrigado a todos pela corrente de solidariedade, aos amigos que ligaram e se manifestaram nas redes sociais. Amanhã estaremos torcendo pela seleção brasileira e por um Brasil sem ódio", publicou em sua página no Twitter.